Diretta Atalanta-Bayer Leverkusen ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

BERGAMO - Per l'Atalanta l'Europa League può essere un appiglio a cui potersi aggrappare quando i risultati vengono giudicati più delle prestazioni. La squadra di Gasperini vuole ancora esaltarsi nelle notti europee, ma l'avversario in questa andata degli ottavi di finale della competizione è il Bayer Leverkusen, non certo dei più semplici: "A questo punto della competizione il blasone delle squadre aumenta parecchio e questa è la squadra peggiore che poteva capitarci", ha detto il tecnico nerazzurro.