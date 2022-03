Bayer Leverkusen-Atalanta, Seoane: "Wirtz e Schick assenti"

BERGAMO - Gerardo Seoane, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta valida per gli ottavi di finale di ritorno dell'Europa League 2021/22. Si gioca alla BayArena. Così l'allenatore svizzero: "E' la partita più importante per entrambe le squadre, che hanno l'ambizione di passare il turno". Seoane annuncia, poi, assenze importanti: "Non ci saranno Schick, Wirtz e Frimpong, che si infortunati contro il Colonia. E' una situazione triste, che però può portarci energie: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità - spiega -. Tornerà, invece, Andrich che è un fattore importante, fortissimo nei duelli e nel gioco aereo. Fosu-Mensah è appena tornato da otto mesi fuori, vediamo se partirà titolare da terzino destro e quanti minuti può giocare".