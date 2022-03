Europa League, l'Atalanta trova il Lipsia ai quarti: il sorteggio

NYON (Svizzera) - L'urna di Nyon regala all'Atalanta la sfida contro il Lipsia nei quarti di Europa League. La Dea, unica italiana rimasta in corsa nella competizione europea, giocherà ancora contro una formazione tedesca dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen. Match interessante per Gasperini che affronterà i ragazzi di Tedesco tra i quali spicca la stella Nkunku. Gli altri tre match dei quarti metteranno di fronte il Barcellona con il Francoforte, il West Ham con il Lione mentre i Rangers giocheranno contro il Braga. Definito inoltre il quadro per la corsa verso la finale di Siviglia, il 18 maggio al Sanchez Pizjuan, con tutti i vari abbinamenti.