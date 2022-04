Europa League, Lipsia-Atalanta: arbitra Oliver

Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare l'andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì alle 18.45 alla RB Arena tra Lipsia e Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono reduci dal ko interno per 3-1 in campionato contro il Napoli, pertanto cercheranno il riscatto in coppa. A coadiuvare il 37enne fischietto di Ashington saranno Stuart Burt e Simon Bennett, mentre il quarto uomo sarà lo scozzese William Collum. Completano la squadra arbitrale Paul Tierney al Var e Lee Betts all'Avar.