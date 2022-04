Europa League: Ferran Torres salva il Barcellona, vince il Braga

Termina in parità il quarto di finale di andata tra Eintracht Francoforte e Barcellona. 1-1 il risultato che rimanda il verdetto al ritorno del Camp Nou. Il primo squillo per la formazione di Xavi è di Ferran Torres, Sow risponde immediatamente spaventando Ter Stegen. Al 24' gli azulgrana perdono Piquè per infortunio, mentre al 37' Busquets vede fischiarsi un calcio di rigore che il Var annulla per l'intervento sul pallone e non sull'avversario. Nella ripresa passano in apertura i padroni di casa con un super gol Knauff, al 66' immediato il pari di Ferran Torres. Nel finale la formazione di Glasner resta in dieci per l'espulsione di Tuta, ma i catalani non approfittano e termina in parità.