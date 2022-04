West Ham, il gesto di Noble: pulisce lo spogliatoio dopo il tris al Lione

LIONE (FRANCIA) - Un 3-0 netto in trasferta a Lione che lancia il West Ham in semifinale di Europa League. Una serata magica per gli Hammers in terra francese con le reti di Dawson, Rice e Bowen che stendono la formazione di Bosz, lanciando le speranze di Moyes di compiere una vera e propria impresa con il club londinese. Alla fine della sfida è forte l'emozione per i giocatori del West Ham, in particolare per Mark Noble: 34 anni, capitano e sa 16 stagioni con lo stesso club. Negli spogliatoi Noble non riesce a trattenere le lacrime per il traguardo raggiunto dopo tanti sacrifici, ma nonostante tutto, le emozioni, l'euforia e la gioia, prima di andare via dallo stadio decide di fare un gesto esemplare che viene immmortalato anche dai social del club. Sul profilo facebook degli Hammers appare la foto del capitano che con la scopa pulisce lo spogliatoio, raccogliendo i rifiuti: carte, bottigliette di plastica e quant'altro. Rimette tutto in ordine nei locali, sistema per lasciare così come ha trovato: un messaggio da esempio, un esempio da capitano.