Europa League, il calendario della Lazio: ecco tutte le date

ROMA - Inizierà dall'Olimpico il cammino in Europa League della Lazio di Maurizio Sarri, che affronterà subito il Feyenoord (la rivale sulla carta più pericolosa) a cui farà invece visita in Olanda nell'ultima giornata del Gruppo F. Questo prevede il calendario diramato dall'Uefa, con la prima trasferta dei biancocelesti in Danimarca contro il Midtjylland le due partite contro gli austriaci dello Sturm Graz previste invece alla terza e alla quarta giornata.