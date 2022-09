Europa League, Ludogorets-Roma a Pawson

ROMA - Dopo il pesante ko alla Dacia Arena contro l'Udinese (4-0), la Roma di José Mourinho cerca il riscatto nell'esordio stagionale in Europa League in programma giovedì (8 settembre, ore 18.45) contro il Ludogorets a Razgrad, Bulgaria. Ad arbitrare la sfida valida per il Gruppo C sarà l'inglese Craig Pawson, assistito dai connazionali Lee Betts e Ian Hussin, con Robert Jones nel ruolo di IV uomo. Darren England sarà al Var e Peter Bankes avrà il ruolo di Avar.