Lazio, tutti i precedenti contro il Feyenoord

I precedenti in amichevole

La prima sfida non ufficiale tra Lazio e Feyenoord si è giocata al Flaminio il 21 febbraio del 1993. Biancocelesti vittoriosi per 2-0 con le reti di Doll e Riedle (i biancocelesti di Zoff vincono il Trofeo della Solidarietà battendo anche il Parma, altra squadra ospite). Altro precedente, sempre in amichevole, è datato 9 agosto 1997. A Rotterdam pareggio per 2-2 con i gol di Signori (rigore) e Jugovic.