Lazio, i convocati di Sarri per il Feyenoord

ROMA - Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Feyenoord (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma. Una assenza pesante porta il nome di Pedro: lo spagnolo si è fermato di nuovo, paga la distorsione post-Inter. Ok Cancellieri, non al meglio negli ultimi giorni per un attacco influenzale. Confermato Romagnoli: ieri si era presentato in Paideia per dei semplici controlli di routine. Ecco l’elenco completo dei convocati: