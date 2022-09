Moviola Lazio-Feyenoord: De Burgos litiga con i rigori

Non benissimo (ma neanche bene) lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoetxea (voto 5) in una partita che si è fatta da sé. Assegna un rigore leggerino, l’altro glielo fa togliere il VAR per una quasi-simulazione di Gimenez (però, pensando a quello dato...). I suoi numeri: 16 falli e due soli gialli, per dire che era facile facile.