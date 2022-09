Lazio, Vecino: "Bello l'amore dei tifosi. Il campionato rimane la priorità"

HERNING - Doppietta alla prima in Europa League contro il Feyenoord e momento speciale per Matias Vecino. Il centrocampista della Lazio, in conferenza stampa prima del Midtjylland, ha parlato del suo inizio di stagione e del match alla MCH Arena: “La continuità è un tema ricorrente nello spogliatoio, anche vedendo gli anni scorsi. Ci sono più giocatori, siamo solo all’inizio. I carichi delle partite si sentiranno più avanti e la maggior parte dei calciatori in rosa sono abituati a giocare ogni 3 giorni. Il Mondiale? Non ce l’ho in testa ancora, mancano più di due mesi. Troppi distante, sono concentrato sulla Lazio”.