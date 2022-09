Midtjylland-Lazio 5-1: tabellino, statistiche e marcatori

HERNING (Danimarca) - La Lazio esce sconfitta dal campo del Midtjylland nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Nella prima frazione, danesi in vantaggio con Paulinho, poi il raddoppio di Kaba. Nella ripresa il tris arriva dal dischetto con Evander, poi Milinkovic accorcia per la Lazio. Altro rigore calciato da Evander, stavolta Provedel respinge, ma Isaksen arriva prima di tutti sulla palla e la mette dentro per la quarta rete; subito dopo colpisce anche Sviatchenko.