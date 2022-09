Lazio, le scuse di Immobile: “Fatti dieci passi indietro. Dispiace per i tifosi”

HERNING - Cinque gol del Midtjylland, la Lazio in Danimarca rimedia una brutta sconfitta alla prima trasferta di questa Europa League. A Sky Sport, Ciro Immobile ha spiegato: “Chiedo scusa ai tifosi presenti qui per vedere quello che non abbiamo fatto in campo. Da domani rivedremo cosa è mancato, le cose che hanno permesso questo risultato. Non siamo scesi in campo, un risultato così non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Abbiamo sottovalutato la partita, in Europa queste situazioni le paghi. Volevamo fare uno step in avanti per la continuità invece sono stati fatti dieci passi indietro. Pensavamo di avere solidità. Sarri ci ha detto che parleremo, vuole riflettere, ci parlerà domani".