Roma, Belotti: "Quando giochi con Zaniolo e Dybala è tutto più facile"

ROMA - La Roma ritrova la vittoria anche in Europa League. Dopo i tre punti di Empoli la squadra di José Mourinho ha conquistato la vittoria anche in Europa con il successo per 3-0 sull'Helsinki grazie alle reti di Dybala, Pellegrini e Belotti. Al termine del match Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

Le tue emozioni? “Sono state delle emozioni incredibili. Sentire urlare dallo stadio il tuo nome è stato bellissimo. Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra dopo la sconfitta con il Ludogorets”.

Queste le parole di Belotti a Sky Sport

Che emozione hai provato?

“È stata un’emozione grandissima segnare sotto la curva. È stata una partita non facile, soprattutto all’inizio è stata bloccata. Poi girando palla siamo riusciti a trovare gli spazi e a segnare tre gol”.

Come ti sei trovato con Zaniolo, Pellegrini e Dybala dietro di te?

“Le scelte le fa sempre il mister. Ovvio, giocare con quei tre è bellissimo. Sono giocatori di grande qualità e con una giocata sono capaci di metterti in porta. Oggi servivano tutti e tre in campo, ma in ogni partita il mister sceglierà il modulo e i giocatori migliori per vincere. Abbiamo un allenatore bravissimo, non devo dirle io queste cose”.

Come sta andando il tuo adattamento?

“Mi sono messo da subito a servizio della squadra e dell’allenatore. Cerco di fare sempre il massimo, oggi sono felice per la prestazione e il gol, ma è un punto di partenza non di arrivo”.