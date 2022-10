Sturm Graz-Lazio, ecco il programma biancoceleste della vigilia

ROMA - Tutto pronto per la trasferta di Europa League. La Lazio va in Austria, sfida allo Sturm Graz che vale tanto in vista del passaggio del girone. C’è soprattutto da riscattare la brutta batosta rimediata in Danimarca contro il Midtjylland. Il club, con una nota, ha diramato il programma della vigilia. In mattinata, alle ore 11, la squadra scenderà in campo per l’allenamento di rifinitura (con 15 minuti aperti ai media). Poi la partenza nel primo pomeriggio. Alle 18 è previsto il walk around sul terreno di gioco dello Sturmstadion Liebenau. Quindici minuti dopo Sarri e un giocatore parleranno in conferenza stampa. Il match tra Sturm Graz e Lazio si gioca giovedì alle 18.45.