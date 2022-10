Lazio, la probabile formazione anti Sturm Graz: c’è Luis Alberto

FORMELLO - Rifinitura nel centro sportivo prima della partenza per l’Austria. La Lazio è pronta al match di Europa League contro lo Sturm Graz: Sarri pronto a varare un piccolo turnover con un possibile cambio per reparto. In difesa Gila dovrebbe prendere il posto di Patric e affiancare Romagnoli al centro della difesa. Lazzari sulla fascia destra, Marusic su quella opposta. Hysaj rappresenta l’alternativa su entrambe i lati.

Centrocampo e attacco

Vecino nel ruolo di mezz’ala sinistra, Luis Alberto a destra con Milinkovic in panchina. Potrebbe essere questa l’idea di Sarri per far rifiatare un po’ il Sergente. Cataldi al solito posto in regia. In attacco Immobile sicuro al centro, Pedro a sinistra e Zaccagni dall’altro lato. Difficile rinunciare a Felipe Anderson, in gran forma, anche se le ha giocate praticamente tutte. Nulla di deciso ancora, ma sarà turnover leggero in Austria.