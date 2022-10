Roma-Betis, i tifosi della Lazio a Luiz Felipe: "Dovete vincere"

A pochi mesi dal suo addio alla Lazio, Luiz Felipe torna nella Capitale . Giovedì alle 21, infatti, il suo Betis fa visita alla Roma nel terzo turno della fase a giorni di Europa League. Sarà un sfida speciale per il difensore italo-brasiliano, una sorta di derby. Ai biancocelesti dal 2017 al 2022, per il classe '97 quella contro i giallorossi di José Mourinho non può essere una sfida come le altre.

Il curioso aneddoto raccontato da Luiz Felipe in conferenza stampa

Nella conferenza stampa della vigilia, ha anche parlato del suo recente passato sull'altra sponda del Tevere ammettendo di essere arrivato nella Capitale come un ragazzo e averla lasciata da uomo. "Alla Lazio ho vinto due Supercoppe italiane e una Coppa Italia, in più ci siamo qualificati in Champions League. È normale che rimarrà nel mio cuore". Poi rivela di aver ricevuto dei messaggi sui social da parte dei suoi ormai ex tifosi: "Mi hanno scritto in tanti 'dai, dovete vincere'. Però sono concentrato e voglio fare il meglio per il Betis".