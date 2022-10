Diretta Roma-Betis Siviglia ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ROMA - José Mourinho vuole tutto: record di vittorie in Europa e il primo posto del gruppo C di Europa League. La Roma affronta in casa il Betis, principale avversario per il primato del girone, nel terzo turno della fase a gruppi della vecchia Coppa Uefa e il tecnico portoghese vuole ottenere una vittoria molto importante (staccherebbe Alex Ferguson per numero di successi europei. "Affrontiamo una squadra che ha qualità, un'identità chiara e un grande allenatore. Il Betis ha vinto e non è facile vincere una competizione in Spagna. E' una partita difficile per noi e per loro", ha dichiarato lo Special One nella conferenza della vigilia. Il Betis è a quota 6, seguono Ludogorets e Roma a 3. La squadra giallorossa non può permettersi un passo falso.