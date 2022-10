Tifosi del Betis lanciano bottiglie contro i bar: a Trastevere interviene la Polizia

ROMA - E’ stata una serata movimentata per i residenti di Trastevere, invasa dai tifosi del Betis, squadra impegnata questa sera all’Olimpico contro la Roma in Europa League. Quasi come in ogni occasione delle partite internazionali, anche questa volta è servito l’intervento delle Forze dell’ordine per placare la tifoseria spagnola in preda ai fumi dell’alcol.