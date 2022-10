Moviola Sturm Graz-Lazio: giusta l'espulsione a Gazibegovic

Dopo sei precedenti, primo pareggio per una squadra italiana con il francese Bastien: fino a ieri, 4 vittorie e 2 ko. Pulita la sua partita, giuste le decisioni prese.

Doppio giallo

Ineccepibile il doppio giallo che ha portato all’espulsione di Gazibegovic: era già stato “graziato” su Pedro al 23’ del primo tempo, ha trovato la prima ammonizione al 35’ (duro su Romagnoli) e la seconda al 36’ della ripresa (in ritardo su Zaccagni).

In fuorigioco

Una spalla, appena, costa a Immobile l’annullamento del gol: al momento del lancio di Hysaj, infatti, è di pochissimo oltre Affengruber, l’assistente Berthomieu ha dato gol buono (e non poteva essere altrimenti, vista l’esiguità dello spazio fra i due), il VAR (l’olandese Dieperink) ha cancellato tutto.

Giusto così

Ha rischiato Cataldi, ma ha fatto bene Bastien a non sanzionare il biancoceleste col giallo (sarebbe stato il secondo) dopo un tocco con la mano destra: il pallone schizza da un “flipper” con Wüthrich. Lo stesso Cataldi era andato in contrasto con Ajeti, giusto no rigore: contatto di gioco dopo aver preso posizione.

VAR: Dieperink 6,5

Cancella il gol di Immobile con la tecnologia.