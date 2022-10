Diretta Betis Siviglia-Roma ore 18:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SIVIGLIA (Spagna) - Dopo la sconfitta nella sfida d'andata, la Roma ha bisogno di un risultato positivo in Spagna, per non complicare il cammino in Europa League. Gli uomini di Mourinho sono in questo momento al terzo posto in classifica con tre punti, a meno sei dal Betis e ad una lunghezza dal Ludogorets. Il tecnico portoghese dovrà però fare i conti con molte assenze. "Ho imparato ad accettare la realtà delle cose e la verità è una sola: esistono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una volta a settimana, i ricchi possono giocare ogni giorno cambiando tutti i calciatori quando vogliono e i meno ricchi sono quelli più in difficoltà, perché giocano quanto i ricchi, ma con meno possibilità di cambiare e io sto vivendo quest'ultima situazione", ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia.