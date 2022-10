Lazio, Patric: "Sbagliato il rosso a Lazzari. Sarri ci aiuta nella mentalità"

ROMA - La Lazio si ferma ancora con lo Sturm Graz. All'Olimpico finisce 2-2 e Patric, nel post match ai microfoni di Sky Sport, ha commentato amaro: “Ogni partita è diversa. Lazzari non lo ha fatto apposta, non vedo il rosso. Su Zaccagni ci sono 4-5 falli a campo aperto, ma niente. Cambia tanto giocare con un uomo in meno. L’arbitro ha sbagliato, ma sbagliamo tutti. Dobbiamo andare avanti. Alla fine abbiamo tenuto botta, loro hanno qualità sulla trequarti. Il gol di Pedro ci ha favoriti, ma nel primo tempo grande palleggio. Sappiamo difendere come accaduto a Firenze, ma meglio tenere la difesa alta. Tanti, troppi tiri da fuori stasera. Puoi avere la qualità, ma c’erano i cali di testa. Siamo più squadra e il merito è di Sarri. La testa da un’altra parte, ora invece rimaniamo in panchina. Possiamo crescere ancora, stiamo migliorando”.