Lazio, Sarri: "Arbitro inadeguato. Il Mondiale in Qatar? Non ha senso"

ROMA - "L’episodio su Lazzari fa parte di un contesto di partita in cui l’arbitro è riuscito a far innervosire tutti. Un arbitro non all’altezza di questo livello, la partita era corretta. Le spese le abbiamo fatte noi. L’inferiorità, giocando ogni tre giorni, è pesante. Una bella prestazione a livello caratteriale, dispiace per il risultato". Maurizio Sarri prova subito a voltare pagina dopo il 2-2 con lo Sturm Graz. Il tecnico a Sky Sport ha continuato: "Questo è un buon punto di partenza per i momenti che vogliamo vedere, la squadra ora ha un’anima. Tutti pensano insieme. Da questo punto di vista mi soddisfa questo match".

Le parole di Sarri dopo lo Sturm Graz

"Dove può migliorare la squadra? Deve migliorare nella partecipazione, nel voler fare risultato a tutti i costi. Nella determinazione. L’omaggio a Maestrelli era dovuto, lo ammiravo già prima, ora ancora di più. Su 22 giocatori ne abbiamo cambiati 6-7 rispetto all'anno scorso. Si è partiti più avanti rispetto alla passata stagione, la progressione del lavoro viene meglio. In Italia si pensa che un allenatore, dopo una settimana, con il joystick faccia giocare bene la squadra. Klopp dice che nei primi due anni un tecnico nemmeno si può giocare. In Inghilterra funziona così. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa possa dare il Qatar al calcio mondiale. Io non sono preoccupato, i numeri della mia squadra sono i migliori. In questo momento, con questo calendario fitto, diventa quasi infattibile giocare. Immobile? Un ragazzo umile, semplice. Ha questi numeri impressionanti in campo, ma fuori è un ragazzo semplice. Un piacere averlo in gruppo”.