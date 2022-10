Roma, la strategia dell’attesa

C’è tutta la prudenza di Mourinho, ancorché interpretata con qualche distrazione sul primo gol degli spagnoli, c’è la sua furbizia, e c’è solo una parte del suo carattere, niente di più e niente di meno di quella che serve. La Roma che lascia Siviglia con un punto prezioso, e che rinvia l’esito della qualificazione alle ultime due gare con i finlandesi e i bulgari, osa meno di quanto potrebbe contro un Betis temibile ma non imbattibile. Perché le scelte dello Special si muovono tutte all’insegna del «primo non prenderle», tanto che a venti minuti dalla fine toglie Belotti per Bove, rafforzando il centrocampo per impedire le ripartenze degli spagnoli. Con una squadra falcidiata dagli infortuni il pareggio è una mediazione onorevole. Resta il fatto che perfino questa Roma, orfana della fantasia di Dybala come un’orchestra senza primo violino, ed orfana dei gol e dei guizzi di Abraham ancora parzialmente in versione sonnambulistica, avrebbe potuto tentare il colpaccio. Perché il Betis, una volta usciti Joaquin e Canales, e una volta fiaccatasi la fantasia di Rodrigo Sanchez, non è più in grado di affondare. Ma la razionalità dell’allenatore si sposa in questa fase con le misurate ambizioni di una squadra che ancora non è cresciuta come potrebbe. Questione di tempo, anche se il tempo stringe. Prendete Zalewski. Gli infortuni di Karsdorp e Celik gli offrono una maglia, lui la indossa e dimostra che non tutti i mali vengono per nuocere. Perché il ragazzo ha qualità, gambe, caparbietà, e un pizzico di paura. Può fare tanto, tanto di più, ma i suoi vent’anni gli suggeriscono nel finale di non affondare nel timore di perdere palla. Con Zalewski lubrificato dall’esperienza e Spinazzola risanato dalla conclusa convalescenza, la Roma avrebbe-avrà due esterni invidiabili. Poi il callo osseo le regalerà Wijnaldum, forse l’uomo che le manca di più. Perché Matic e Cristante possono fare le capriole, e Pellegrini può girargli ora davanti, ora di lato, ma non sono da soli un centrocampo competitivo, né in Italia, né in Europa. Kamara è un’incognita, ora lo vedi avanzare nella sua andatura caracollante e fallire anche un semplice passaggio, ora s’invola con grinta da fare paura. È un’opzione, non una garanzia. Mourinho lo sa, e lo gestisce a piccole dosi.