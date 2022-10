Mourinho, che frecciata: "Arrivano gli squali falliti della Champions…"

L'attacco all'Uefa

“Chiudere il primo tempo sotto di un gol ci ha messo molta pressione addosso - continua Mourinho - il pareggio è stato meritato, abbiamo messo in campo fatica e cuore. Forse con le nostre qualità potevamo osare di più negli ultimi 10 minuti, ma dovevamo giocare con la testa“. José Mourinho è stato molto critico nei confronti dell'attuale modello di Europa League che rimette in gioco le terze classificate dei gironi in Champions League, che improvvisamente diventa il favorito per l'Europa League. “Fra un po’ arriveranno tutti gli squali che avranno fallito in Champions League - commenta il tecnico portoghese in riferimento a Barcellona e Juventus - sembrerà loro una gran cosa perché a quel punto diventeranno i favoriti della competizione: secondo me, non dovrebbero tornare in gioco nell’Europa League, ma questa è la realtà".