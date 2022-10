Mourinho e la domanda a Canales: cosa si sono detti dopo Betis-Roma

Abbraccio 'Special'

Come Joaquin, abbracciato dal tecnico giallorosso a bordo campo mentre usciva dopo la sua sostituzione, anche Canales ha ricevuto il saluto di un sorridente Mou in zona mista ,dopo le interviste: "Andrai al mondiale?" gli chiede lo 'Special One', suo tecnico al Real Madrid nella stagione 2010-11 (quando il nazionale spagnolo aveva solo 19 anni). "Sto lottando per questo" è la risposta di Canales, che spera in una convocazione per il Qatar e poco prima aveva parlato così ai giornalisti del suo vecchio mentore: "C'è una buona relazione, sono sempre riconoscente con le persone che ho incontrato nel mio cammino e mi hanno aiutato a migliorare".