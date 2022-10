Diretta Lazio-Midtjylland ore 18:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Queste partite ti possono dare o togliere, dipende dalla mentalità, se siamo una squadra matura o no. L’appagamento può portare un calo”. Maurizio Sarri carica la sua Lazio nella conferenza stampa prima del match contro il Midtjylland. C’è da riscattare il ko dell’andata, ma soprattutto serve vincere per fare un passo in avanti decisivo per la qualificazione e giocarsi il primo posto del girone all’ultima giornata. Insomma, il tecnico chiede ai suoi di confermare tutto ciò che di buono si è visto fin qui in campionato. La qualificazione, a 180 minuti dal traguardo, è in bilico. Servono quattro punti per andare avanti. La sconfitta per 1-5 subita contro il Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l'unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall'aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia.