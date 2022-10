Europa League, la Lazio si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

ROMA - Qualificazione più vicina per la Lazio dopo il 2-1 rifilato sul prato dell'Olimpico al Midtjylland nella quinta giornate del gruppo F di Europa League, che vede i biancocelesti primi a quota 8 punti, gli stessi dello Sturm Graz, a +3 sul Feyenoord (prossimo avversario dei capitolini) e sui danesi. A 90' dalla fine le quattro squadre possono tutte entrare nelle prime due posizioni . Alla Lazio basta un punto per superare il girone ma Milinkovic e compagni cercheranno di chiudere il girone in vetta per evitare così il playoff contro una delle 'retrocesse' dalla Champions League .

Le combinazioni

Lazio prima e agli ottavi di Europa League se vince o pareggia e lo Sturm Graz non vince; se vince e lo Sturm Graz non vince con uno scarto talmente ampio da migliorare la differenza reti generale (-1 per la Lazio, -4 per gli austriaci). Lazio invece seconda e agli spareggi di Europa League se pareggia e lo Sturm Graz vince. Se Lazio e Sturm Graz perdono, il girone si chiuderà con quattro squadre a 8 punti: la differenza reti generale darebbe i primi due posti a Feyenoord e Midtjylland che hanno rispettivamente +3 e +2 di differenza reti (e la migliorerebbero); tra Lazio e Sturm Graz sarebbe invece decisiva la differenza reti generale per il terzo posto (oggi è -1 per i biancocelesti e -4 per gli austriaci) che vale gli spareggi di Conference League.