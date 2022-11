Lazio in Olanda per la qualificazione: ecco quanti tifosi ci saranno

ROMA - Allenamento mattutino, pranzo a Formello e partenza nel primo pomeriggio direzione Olanda. La Lazio con il Feyenoord si gioca il passaggio del turno. Ennesima trasferta di Europa League in cui la squadra non sarà sola. Anche a Rotterdam presenze massiccia dei laziali. Saranno circa 620 i tifosi che riempiranno il settore ospiti. Stadio De Kuip da tutto esaurito, messi in vendita altri 2mila biglietti. Allerta massima. Riservato un punto d'incontro nella giornata di domani nella zona dell'Oude Haven di Rotterdam. Le forze dell'ordine monitorano la situazione da giorni per evitare qualsiasi tipo di problema. Da capire se i sostenitori laziali manterranno la tradizionale passeggiata verso lo stadio.