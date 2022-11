Diretta Feyenoord-Lazio ore 18:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROTTERDAM - Un ultimo sforzo in un girone diventato complicato. La Lazio in missione a Rotterdam per sfidare il Feyenoord e volare gli ottavi di Europa League. A 90’ dalla fine le quattro squadre del gruppo possono entrare tutte nelle prime due posizioni. Ecco perché Sarri non fa calcoli e vuole solo vincere. Ai biancocelesti basterebbe anche un solo punto. “All’Europa ci teniamo e il nostro girone sarà come quello de Tottenham in Champions League, in 90’ da quarti a primi. Domani sarà un su e giù. Nessun calcolo, vogliamo passare il turno da primi. Stop. Poi a fine partita si fanno i conti", ha detto Sarri in conferenza. La Lazio è imbattuta da quattro sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni europee (3V, 1N) e in due di queste occasioni i biancocelesti hanno segnato almeno 3 gol. Ma c’è un dato preoccupante: vinte solo una delle ultime 15 trasferte nelle competizioni europee (5N, 9P) – 3-0 contro la Lokomotiv Mosca nella fase a gironi della scorsa Europa League.