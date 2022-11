Roma, Zaniolo non è al top: ecco il piano di Mourinho

L ’Uefa restituisce Nicolò Zaniolo alla Roma. I legali del club giallorosso sono riusciti nell’impresa di ottenere uno sconto alla squalifica comminata in seguito all’espulsione contro il Betis Siviglia . Zaniolo torna in Europa dopo la sfortunata gara in Spagna e dopo essersi sbloccato in campionato. L’attaccante non è al cento per cento, ha preso una botta contro il Verona e ha un “grosso ematoma”, come ha detto Mourinho . Ma è pronto a dare il suo contributo per aiutare la Roma a passare il turno. Ieri Nicolò ha lavorato parzialmente con il gruppo nell’allenamento di rifinitura, ma alla fine ha dato la sua disponibilità all’allenatore. La sanzione di tre giornate (una più due) è stata ridotta in seguito al ricorso presentato all’Uefa e Mourinho ha la possibilità di confermare l’attacco che era partito dall’inizio contro il Verona. Zaniolo aveva segnato il gol del pareggio, poi nel finale ci aveva pensato il giovane Volpato, con il gol e l’assist per El Shaarawy. Sarà confermato Abraham , nonostante i clamorosi errori di lunedì. Mourinho ha apprezzato il suo impegno per la squadra. Giocherà più avanzato Pellegrini, che è sempre alle prese con il solito fastidio al flessore, ma ormai dovrà stringere i denti fino alla sosta.

Panchina verde

Volpato, grande protagonista della serata al Bentogodi, partirà dalla panchina, ma insieme a Belotti e Shomurodov può aggiungere peso all’attacco nel corso della partita. Con Volpato in panchina ci saranno altri giovani della Primavera. Mourinho sa che il Ludogorets verrà a Roma a fare una partita molto difensiva, potendo contare su due risultati su tre. Quindi potrebbe aver bisogno di dare l’assedio nel secondo tempo, con la spinta del pubblico dell’Olimpico, che per la quindicesima volta consecutiva ha fatto registrare il tutto esaurito. Sono previste grandi coreografie sia per la partita di stasera che per quella di domenica contro la Lazio.

Conferma per Camara

In difesa Kumbulla sostituirà Mancini squalificato e a centrocampo è prevista una novità. El Shaarawy partirà titolare sulla sinistra, al posto di Zalewski, che non ha brillato nell’ultima partita. A destra sarà confermato Karsdorp, recuperato al cento per cento dopo l’intervento chirurgico al ginocchio. Sarà convocato anche Celik, che andrà in panchina. Confermato anche Camara, per la terza partita consecutiva partirà titolare. Il guineano è stato uno dei migliori nell’ultima partita di campionato, ha recuperato tanti palloni ha dato il via all’azione del primo gol. Mourinho apprezza molto il suo dinamismo. Farà coppia con Cristante in mezzo al campo, con Matic che partirà ancora dalla panchina. Il serbo non ha del tutto smaltito un infortunio muscolare e potrà essere utile solo per uno spezzone di partita. Ieri si è allenato con i compagni. La Roma dovrà giocare una partita d’attacco e proverà a sfruttare la sua arma migliore: i gol sui calci piazzati. Con Mourinho la squadra giallorossa segna tanto di testa con i difensori e i centrocampisti. Sono stati provati molti calci d’angolo negli ultimi allenamenti. Dybala sarà in tribuna con la fidanzata Oriana per incitare i suoi compagni. L’argentino si allena due volte al giorno e presto inizierà a farlo anche con il pallone. Domani è prevista una nuova risonanza magnetica per valutare i suoi progressi.