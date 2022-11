Lazio, tre milioni di motivi per chiudere in testa il girone

ROTTERDAM (Olanda) - Il tesoro da portare indietro da Rotterdam, sotto forma di ricavi e di prospettive, vale doppio. Tre milioni di euro in 90 minuti e un mese in più di lavoro , senza impegni europei, a Formello. Gli ottavi di Europa League sono in calendario a marzo (andata 9, ritorno 16), gli spareggi con una retrocessa dalla Champions o per proseguire in Conference (in caso di terzo posto) sono previsti il 16 e il 23 febbraio. Lotito pensa ai conti , ad aumentare gli introiti. Sarri è ingolosito dalla possibilità di allenare meglio il gruppo preparando una partita di campionato a settimana. Sarebbe l’ideale per lanciarsi verso la primavera. La Lazio può fare bingo solo chiudendo il girone al primo posto , dunque battendo il Feyenoord (salvo goleada dello Sturm in Danimarca) oppure pareggiando al De Kuip nel caso in cui il Midtjylland non perdesse con gli austriaci. Nella passata stagione il cammino dei biancocelesti si chiuse agli spareggi con il Porto e nell’ultimo bilancio, compreso il market pool calcolato a fine torneo, sono entrati circa 15 milioni di euro.

Ricavi

Quest’anno, con un lieve incremento dei premi, la Lazio ha già messo al sicuro un bottino di 10 milioni. Vediamo come. Il bonus partecipazione vale 3,63 milioni. Dal ranking Uefa maturato attraverso le performance delle ultime dieci stagioni europee la società biancoceleste incasserà 3,56 milioni. La quota di market pool relativa al girone (il resto verrà fuori a giugno) è stata calcolata in 1,2 milioni. Poi ci sono i premi legati ai risultati: con 2 vittorie e 2 pareggi, sinora Lotito ha incassato 1,68 milioni. Conterà anche e soprattutto il piazzamento. Il primo posto garantisce un premio di 1,1 milioni più un gettone da 1,2 per la qualificazione agli ottavi. Alla seconda del girone andranno 550 mila euro e un premio di 500 per l’ingresso agli spareggi. Calcolando il risultato maturato nei 90 minuti (630 mila a vittoria, 210 in caso di pareggio, niente a chi perde), battendo il Feyenoord e chiudendo in cima alla classifica la prima fase, la Lazio guadagnerebbe altri 3 milioni. Ne prenderebbe meno della metà (circa 1,3) piazzandosi al secondo posto. Sarebbe condannata alla Conference, perdendo diversi soldi, in caso di terzo posto. Meglio proseguire in Europa League. L’ingresso diretto agli ottavi garantirebbe anche un sorteggio da testa di serie (ritorno in casa) e il cammino futuro, sulla strada verso la finale di Budapest, si farebbe interessante. Anche sotto forma di incassi al botteghino e di premi: 1,8 milioni per la qualificazione ai quarti; 2,8 per l’accesso alle semifinali, 4,6 per l’ingresso in finale e ulteriori 4 alla vincente del torneo.