Sarri e la frecciata all'arbitro di Feyenoord-Lazio: "Anche Padre Pio si sarebbe arrabbiato"

ROTTERDAM - Lazio fuori dall'Europa League. Vince il Feyenoord, biancocelesti solo terzi e dritti in Conference. Dopo il match con gli olandesi, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “L’atteggiamento è stato buono in tutta la partita. Non abbiamo concesso molto, c’è la responsabilità di aver avuto occasioni e di non aver segnato. Siamo stati puniti anche per questo. La squadra era viva, determinata, con momenti di bel calcio. La sconfitta a livello di gioco non ci stava, per episodio invece sì. La squadra non mi ha deluso. Vorrei avere un’idea di tempo effettivo dal gol alla fine. Forse 4’-5’. Non era semplice. Abbiamo sbagliato una partita in questa Europa League. A Graz buon pareggio, in casa con 11 uomini potevamo vincere. Ci costa il terzo posto il ko con il Midtjylland. In Conference? Basta non andare a sbagliare una partita completamente, in coppa non puoi permettertelo. Il derby? Dopo una partita come questa bisogna restare calmi, analizzare il match in maniera seria e preparare la prossima senza colpevolizzare nessuno. Squadra tosta, concesso poco, campo difficile. Ho pochi rimpianti”.