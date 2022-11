Feyenoord-Lazio 1-0, le pagelle: follia Romero, incubo Patric

Sarri (all.) 5 Paonazzo sotto al diluvio. La Lazio continua ad avere il gusto per le cose impossibili.

Provedel 4,5

Goffa gaffe sul gol: pallone lisciato, gli è finito sotto le gambe prima che Patric lo speronasse. Sintomi di fase calante. Cancellato il volo d’angelo su Paixao.



Lazzari 5

Dilapidatore anche lui: s’è fatto murare da Bijlow nell’unica volta in cui s’era alzato dai blocchi. Fuori dopo il giallo.



Marusic (1’ st) 4,5

Disastroso ingresso a sinistra: entra nell’azione del gol, in scivolata avventata allunga la palla a Gimenez, un assist improprio.



Casale 5,5

Scudo efficace nel primo tempo, su gol è preso in controtempo dal lancione di Hartman.



Patric 5

Da Paperissima il liscio che spalanca la porta a Danilo in avvio, da Paperissima la “cozzata” contro Provedel, l’ha messo ko prima del gol di Gimenez.



Hysaj 5

Ha iniziato a sinistra, inseguitore più che incursore. Ha chiuso a destra, rincorrendo Paixao.



S. Milinkovic 5

Un pezzo di marmo. In stato di palese mollezza a parte un paio di lanci nel primo tempo. Il giallo di domenica lo ha stravolto.



Marcos Antonio 5

Inizialmente tonico e geometrico nel palleggio vellutato. Schiacciato nel secondo tempo.



Cataldi (22’ st) 5

Ardente nello spirito, aspro nei tackles, evanescente nel gioco.



Basic 5

Stringi stringi firma la solita partita ardente, piena di corsa, ma marginale, accessoria.



Vecino (22’ st) 5

Un colpetto di testa, l’unico segnale di presenza. Esageratamente molle anche lui.



Cancellieri 4

Forza ragazzo, non drammatizzare, sono state disavventure. Il gol sprecato a portiere strabattuto, il pallone soffiato da Hartman prima del colpo di Gimenez. Chi sbaglia, paga. A qualsiasi età.



Romero (36’ st) 3

Inaccettabile. Entra giusto in tempo per farsi cacciare. Due gialli ravvicinati, come si fa a non chiamare follia quel pallone calciato alle stelle? A 17 anni è inconcepibile.



Felipe Anderson 5

Ha graziato Bijlow due volte, a porta spalancata, sono pesi sulla coscienza. Assaltatore, cacciatore d’episodi. Ha disperso ogni assalto, ogni affanno.



Zaccagni 5

Qualche riconquista, botte trasformate in falli. Sgonfio di gambe.



Pedro (18’ st) 5

Un giallo per simulazione. Abile a inserirsi, non a cascare.