Salisburgo, sfottò social alla Juve e a Mourinho: l'ironica risposta della Roma

Quello che per alcuni è un mezzo disastro per altri è comunque un piccolo traguardo raggiunto. Tutto dipende dai punti di vista e quelli di Juve e Barcellona sono inevitabilmente diversi da quelli del Salisburgo . Il terzo posto davanti alla Dinamo Zagabria era l'obiettivo minimo comunque preventivabile per gli austriaci, finiti nel gruppo E di Champions League con Chelsea e Milan . Non si può dire lo stesso invece per i bianconeri e i blaugrana, i cui piani non prevedevano di certo la 'retrocessione' in Europa League , dove peraltro è quest'anno relegato Cristiano Ronaldo con il suo Manchester United e c'è anche la Roma di José Mourinho .

La 'minaccia' dei giallorossi

E proprio lo 'Special One', lo juventino Pogba, CR7 e Lewandowski del Barça sono stati scherzosamente presi di mira dal Salisburgo, che su TikTok ha pubblicato un video (divenuto presto virale) in cui li si vede tutti via via ballare sulle note di 'We're All in This Together' (canzone del film 'High School Musical') come gli stessi giocatori della squadra allenata dal tedesco Matthias Jaissle, che ha salutato la Champions perdendo 4-0 contro il Milan a San Siro. "Siamo tutti sulla stessa barca" è la traduzione del titolo, con la Roma che sempre su TikTok ha però 'minacciato' ironicamente il Salisburgo commentando così il video: "Aspettate che lo mostriamo a Mourinho...".