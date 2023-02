Europa League, il Nantes ci crede: Kombouaré e Sissoko stuzzicano la Juve

Juventus-Nante s è alle porte. Il conto alla rovescia per l' andata dei sedicesimi di finale di Europa League sta per terminare. Domani, 16 febbraio , appuntamento all' Allianz Stadium : calcio d'inizio alle 21 . Sponda bianconera è toccato ad Allegri e Bremer presentare la partita . Per i francesi si sono presentati davanti a microfoni e taccuini l'allenatore Antoine Kombouaré e il centrocampista Moussa Sissoko .

Koumbouaré: "La Juve è un monumento del calcio, sulla carta hanno già vinto..."

Kombouaré ha innanzitutto chiarito: "Hadjam non ci sarà, ha avuto un problema al ginocchio. MostafaMohamed avrà un ruolo più importante. Fortunatamente abbiamo recuperato Simon". Il Nantes non parte coi favori del pronostico: "L'Europa League è una competizione europea, serve esperienza e noi siamo debuttanti. Non dobbiamo pensare di ipotecare la qualificazione, ma metterci in condizioni di giocarcela al ritorno con la spinta dei nostri tifosi. Fin qui abbiamo fatto un lavoro eccezionale".

Parole d'elogio per la Juve: "È un monumento del calcio. I miei giocatori sono sereni. Siamo venuti qui con la voglia di concentrarci sull’Europa League. È un premio, abbiamo lavorato bene dopo i Mondiali facendo tutto il possibile per prepararci al meglio. La Juve è tra le favorite per la vittoria dell'Europa League, voglino vincerla per entrare in Champions League, ma non dimentichiamo che ci sono anche Manchester United e Barcellona. Sulla carta la partita contro di noi è già in tasca alla Juve se pensiamo a come gioca e la sua storia. È stata penalizzata di 15 punti, è vero, ma sono più forti di noi. Giocheremo anche per Ganago".