Juve-Nantes, probabili formazioni

TORINO - In casa Juventus Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione, a livello di uomini e di assetto. Ma sia in caso di tridente, sia in caso di 3-5-2 il punto fermo sembra essere Vlahovic che salvo sorprese batterà la concorrenza di Kean. Allegri ha provato sia il 3-5-2 con Fagioli in più e Chiesa in meno rispetto alla la Fiorentina, e ha provato anche il tridente. Si candidano anche Cuadrado, e i redivivi Gatti, Iling e Soulé.