Barcellona-Manchester United, che spettacolo! Siviglia show,

ROMA - Termina in parità (2-2) il primo round del playoff di Europa League tra Barcellona e Manchester United. Gol ed emozioni al Camp Nou, hanno contraddistinto un match dove spagnoli ed inglesi non si sono risparmiati fino all'ultimo secondo. Nel primo tempo meglio i Red Devils, anche se il Barcellona al 9', con un siluro mancino di Lewandowski scalda i guantoni a De Gea. Lo United è più intraprendente e mette i brividi al 27' con Sancho dopo un destro a incrociare che finisce fuori di poco. Ter Stegen compie il miracolo un minuto dopo su Weghorst che si presenta solo davanti alla porta, ma il suo sinistro a botta sicuro viene respinto dal corpo del portiere tedesco. Tre giri di lancette ed è protagonista Casemiro di testa: l'estremo difensore del Barça risponde presente, così come al minuto 34 su un piattone di Rashford che cercava il gol sul secondo palo. Risponde Jordi Alba con un sinistro potente, ma De Gea non si fa sorprendere. La prima frazione termina sullo 0-0 ma gli spagnoli perdono Pedri per infortunio sostituito da Sergi Roberto. Nella ripresa parte fortissimo il Barcellona: Raphina con un gran mancino sfiora la rete per una questione di millimetri, ma replica subito lo United con Sancho che si divora una ghiotta occasione con un sinistro che termina di poco a lato. Le emozioni si rincorrono e un minuto più tardi i blaugrana colpiscono con Marcos Alonso che di testa non da scampo al portiere degli inglesi e porta avanti il Barça: 1-0. Succede di tutto al Camp Nou, lo United subito dopo trova il pareggio con Rashford, che sfrutta un'imbucata di Fred e colpisce in rete. La gara torna quindi in parità, ma un autogol di Kounde che spedisce nella sua porta col petto, consente alla squadra di Ten Hag di portarsi in vantaggio. Al 25' gli ospiti sfiorano il tris con Fred, ma i blaugrana trovano il (2-2) con Raphina che batte De Gea con un sinistro dalla distanza all'angolino. I brividi da una parte e dall'altra non finiscono Rasford si divora il vantaggio da ottima posizione e così il Barcellona in due occasioni con Ansu Fati. Termina 2-2. Si deciderà tutto al ritorno tra una settimana all'Old Trafford. Nelle altre sfide, tris del Siviglia che in casa travolge il Psv (3-0): reti firmate da En Nesyri, Ocampos e Gudelj. Colpo del Monaco in pieno recupero a Leverkusen (3-2), solo un pari invece per lo Sporting Lisbona che allo stadio Alvalade riacciuffa la gara all'ultimo secondo grazie al gol di Coates: contro il Midtjylland è (1-1). Poteva fare meglio l'Ajax, che non va oltre lo (0-0) casalingo contro l'Union Berlino e ora dovrà cercare il colpo esterno tra una settimana in Germania. Ok lo Shakhar Donetsk, che supera (2-1) il Rennes, con le reti di Dmytro Kryskiv e Bondarenko.