Salisburgo-Roma, Jaissle esulta e copia Mourinho

Il gol di Capaldo , nel finale di Salisburgo-Roma , ha permesso agli austriaci di battere i giallorossi e mantenere un vantaggio minimo in vista della sfida di ritorno (in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico di Roma). Il tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle , ha festeggiato a lungo la rete decisiva e nella sua esultanza, ha copiato Josè Mourinho.

L'esultanza in stile Mourinho

Jaissle è entrato in campo ed ha iniziato a correre con le braccia aperte. Un'immagine che ha ricordato l'esultanza realizzata dallo Special One vent'anni fa, quando guidava il Porto e fu protagonista della vittoria in Champions League. Mourinho ha assistito alla scena dalla panchina: lo sguardo fisso verso il rivale. La sfida di ritorno, è già iniziata.