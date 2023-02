Nantes-Juve, Lafont: "Vi svelo un mio ricordo di Vlahovic alla Fiorentina"

Alban Lafont , ex portiere della Fiorentina ora titolare e capitano del Nantes , ha parlato alla vigilia di Nantes-Juventus in programma domani, 23 febbraio , con calcio d'inizio alle 18:45 . Si andrà in campo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League , si ripartirà dall' 1-1 dell 'andata : "Non credo che la Juventus sia una squadra in panico. La Juve è favorita perché è una grande squadra e verranno qui da grande squadra puntando sui loro giocatori, che sono abituati a partite come queste. Toccherà a noi gestire la partita e giocare bene" ha esordito l'estremo difensore dei transaplini.

Lafont e il ricordo di Vlahovic ai tempi della Fiorentina

Lafont ha poi aggiunto: "Ho visto crescere Vlahovic quando era alla Fiorentina. Non giocava molto perché era giovane, ma lavorava duramente e si vedeva che aveva talento. Non mi sorprende che oggi giochi ad alto livello".

In tribuna ci sarà l'ex centrocampista della Juventus e attuale Commissario Tecnico della nazionale francese Didier Deshamps: "Viene spesso invitato dal club, io non presto attenzione alla sua presenza ragionando sul fatto che possa vedermi all'opera in chiave Francia. La cosa più importante è la partita e l’Europa League, non la Francia".

Il Nantes non hai mai eliminato un'italiana in Europa: "In squadra non parliamo di questo. Questo è il passato, domani sarà il presente ed è differente. Crediamo di poter cambiare la storia grazie alla partita di andata. Non credo che questa statistica farà la differenza".