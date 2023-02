Nantes-Juve, dove vederla in tv

NANTES - Allo stadio Beaujoire-Louis-Fonteneau di Nantes va in scena la gara di ritorno dei play off di Europa League , tra i padroni di casa e la Juventus . Si parte dall'1-1 della gara di andata. A dirigere l'incontro l'arbitro spagnolo Sanchez .

Partita: Nantes-Juve

Orario partita: ore 18.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno

Pay TV Streaming: Dazn, SkyGo e Now

Dove e a che ora vedere Nantes-Juve orari e canali

Nantes-Juve, match valido per il ritorno dei play off di Europa League, è in programma allo stadio Beaujoire-Louis-Fonteneau di Nantes e sarà trasmesso in diretta da Dazn e Sky Sport Uno. In streaming il match sarà visibile su Dazn, SkyGo e Now.

Nantes-Juve in Diretta: la cronaca

E' terminata in parità (1-1) la gara d'andata: al vantaggio bianconero iniziale firmato Vlahovic ha intatti replicato il Nantes con Blas, nella ripresa. Alla Juve serve una vittoria per passare il turno. In campionato i bianconeri arrivano da tre vittoria senza reti al passivo, il Nantes, in Ligue 1, hanno perso con il Lens in casa nell'ultimo turno. Qui le probabili formazioni.

Nantes-Juve, segui la diretta sul nostro sito

Segui la Serie A su DAZN, attiva ora