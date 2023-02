Roma-Salisburgo, probabili formazioni

ROMA - Roma con non pochi dubbi. Pellegrini giocherà, avendo riposato quasi una settimana intera. Abraham ha preso un colpo sotto l’occhio, ha provato la mascherina e può giocare dall’inizio se si sente pronto. Se no, Belotti. Per Dybala discorso diverso: bisogna evitare eventuali ricadute per il problema muscolare che possono comportare un lungo stop. Mou prima di decidere si confronterà proprio con Dybala. Che in caso di piena disponibilità, può anche scendere in campo da titolare.