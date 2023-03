Juve-Friburgo, Grifo e l'aneddoto su Bonucci: "Ci siamo sentiti, ecco cosa gli ho detto"

Insieme a Streich , anche Vincenzo Grifo , attaccante italo-tedesco del Friburgo , ha espresso durante la conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale di Europa League le sue sensazioni sulla sfida contro la Juve . Interrogato sull’importanza di giocare una gara contro un club italiano , Grifo ha risposto così: "Ho fatto tante gare in Nazionale che sono andate bene, con un paio di gol. Sono da tanti anni che sono in azzurro: i tifosi sanno il mio nome, non si tratta però di me, della squadra. Sono felice di essere qui. Speriamo di fare una bella partita".

Friburgo, le parole di Grifo sulla sfida con la Juve e l'aneddoto con Bonucci

Spazio anche ai retroscena di mercato del passato. Quanto è stato vicino Grifo al ritorno in Italia? "Sto bene qui, in estate ho rinnovato, la squadra mi supporta, la città mi stima. La Serie A è un sogno, l'ho detto tante volte ma lo era da bimbo. A Friburgo sto bene e stiamo facendo molto bene, stiamo facendo una bellissima stagione ed è la cosa importante: sono in forma e voglio dimostrarlo domani".

Molti compagni di Nazionale di Grifo giocano nella Juventus. Tra questi, l’attaccante ha un rapporto speciale con un giocatore in particolare: “Mi sono scritto con Bonucci ‘come stai? Tutto bene?', ma per il resto non avevo tanti contatti. Sono bravi ragazzi che vogliono dimostrarlo. In Nazionale ci capiamo bene".

Come vivrà la famiglia di Grifo - per metà italiano - questa gara? “Sarà bello. È un traguardo meritato per me e per la squadra. Ci siamo arrivati senza rubare punti a nessuno. Vogliamo fare una bellissima gara contro una squadra ben organizzata. Servirà sfrontatezza".