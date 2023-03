Dybala: “Il futuro? E' portare la Roma il più in alto possibile...”

ROMA - In occasione della sfida odierna contro la Real Sociedad, Paulo Dybala parla del confronto con gli spagnoli, del suo momento e del trionfo del Mondiale conquistato in Qatar. “La vittoria al Mondiale ha cambiato molte cose - sottolinea l’argentino rispondendo a Marca - ti resta dentro qualcosa di bello, qualcosa di unico. Vivo un buon momento, Roma mi ha accolto in maniera incredibile, la passione che c'è in questa città è molto forte, tutto ciò mi ha aiutato a dare meglio di me. Viviamo un buon momento della stagione, stiamo lottando per un posto in Champions League, ma non è facile perché ci sono tanti grandi club”.