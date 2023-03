Roma-Real Sociedad: probabili formazioni

ROMA - Nel 3-4-2-1 della Roma spazio dietro all'ex di turno Diego Llorente al posto dello squalificato Ibanez. Smalling e Mancini completano la difesa davanti a Rui Patricio. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, in mezzo la collaudata coppia Matic-Cristante. Lorenzo Pellegrini e Dybala a sostegno dell'unica punta Abraham. Out Darboe e Solbakken. In casa Real Sociedad sono indisponibili Elustondo, Merquelanz e l'ex Sadiq. Davanti a Remiro ecco la linea difensiva a quattro composta da Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Rico. Merino in regia con ai lati Mendez e Zubimendi. Le due punte Sorloth e Oyarzabal saranno supportate da Silva.