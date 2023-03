Juve-Friburgo: probabili formazioni

TORINO - In casa Juventus Allegri è orientato a schierare la formazione dei titolarissimi. In difesa bisognerà valutare il test decisivo che Alex Sandro effettuerà in mattinata. Nel caso in cui il brasiliano non venisse rischiato, allora sarà Bonucci a completare il reparto difensivo con Danilo e Bremer. Con Cuadrado e Kostic sulle fasce, in mediana ci saranno Fagioli, favorito su Paredes, Locatelli e Rabiot. Vlahovic favoritissimo per affiancare Di Maria dal primo minuto. L'attacco del Friburgo sarà composto dal tridente Doan-Holer-Grifo. A centrocampo Eggestein e Hofler, sulle fasce Sidillia e Gunter. Davanti Flekken ecco il terzetto difensivo formato da Kubler, Gunter e Lienhart.