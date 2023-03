Un'altra grande serata europea per le italiane con Roma e Juventus vincitrici in Europa League e la Fiorentina positiva in Conference. Un successo celebrato anche negli studi di Sky Sport che però, proprio sul finale di puntata, ha vissuto un divertente fuori programma. Il conduttore del programma Leo Di Bello, afono, è stato costretto a lasciare il posto di conduttore ad Alessandro Del Piero per i saluti di rito. Un impreviso in piena regola trasformatosi in divertente siparietto.