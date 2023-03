Europa League e Conference: ecco gli arbitri di Roma e Lazio

L’arbitro della Lazio

AZ Alkmaar-Lazio, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, in programma giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21:00 all'AZ Stadion di Alkmaar, sarà diretta dal signor Matej Zug. Assistenti: Zunic e Vidali. Quarto uomo Sagrkovic. Var e Avar: Obrenovic e Kajtazovic. Il direttore di gara sloveno ha arbitrato i biancocelesti in una sola partita, la sconfitta in casa del Galatasaray per 1-0 nella scorsa edizione di Europa League.