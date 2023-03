Friburgo, Streich mette nel mirino la Juve: "Se non dovesse passare..."

La Juve mette nel mirino la sfida contro il Friburgo, valida per gli ottavi di ritorno di Europa League, in programma giovedì 16 marzo. Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata, i bianconeri hanno a disposizione due risultati su tre per passare, ma la squadra tedesca sa di dover preparare in maniera impeccabile la partita sul piano tattico per provare a far male agli uomini di Allegri. Di questo e altro ne ha parlato Christian Streich, allenatore del Friburgo, nella conferenza stampa della vigilia: "Non c'è la regola dei gol in trasferta, servirà sapere che ne pensa anche Allegri. Noi non possiamo pareggiare, dobbiamo solo vincere: sentiamo pressione ma la sentirà anche la Juventus che è favorita. Se non dovesse passare sarebbe una grande sorpresa per tutti... Proveremo a fare uno o due gol, giocheremo con coraggio e convinzione, poi vedremo".